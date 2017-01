Lapo Elkann scatto "selfie" a torso nudo

10:41 - A torso nudo, i tatuaggi sulle braccia, una collana-rosario al collo e gli slip rigorosamente griffati in vista sotto i pantaloni abbassati da teenager. Lapo Elkann sfoggia i suoi pettorali su Instagram, dove il rampollo di casa Agnelli è sbarcato da poco con un ricco album di autoscatti in perfetto stile "selfie".

In giacca e cravatta o col cappottino doppio petto, in total cachi o sportivo, casual o elegante, circondato da auto lussuose in ambienti sfarzosi o in barca, sempre in posa da perfetto divo. Narciso e vanesio al punto giusto da finire su Instagram, la grande fiera della vanità social. Lapo non fa eccezione, mostrarsi, senza tante reticenze, è il suo mestiere. L'aitante imprenditore, fondatore e proprietario del marchio fashion Italia Independent si piace, non c'è dubbio e ama piacere.