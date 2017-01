Lapo Elkann fa il modello a torso nudo

11:16 - Torso nudo e pose sexy Lapo Elkann fa il modello in barca a Miami. Uno strip in piena regola per il rampollo di casa Agnelli, che non perde occasione per mettersi in mostra. Pantaloni e giacca a scacchi e camicia bianca, l'imprenditore si è spogliato per uno shooting fotografico.

Sbarcato in Florida per presenziare alla prestigiosa Art Basel, fiera dell'arte internazionale, dove presenterà il progetto Maps Wall to Wall del suo marchio Italia Indipendent, Lapo si è messo subito in mostra. Su uno yacht super lusso si è tolto la camicia e la giacca ed è restato a petto nudo.

Questa parte del suo corpo deve piacere parecchio al biondino riccioluto e indisciplinato di casa Agnelli, solo pochi gioni fa su Instagram Lapo aveva postato infatti una serie di scatti "selfie" molto narcisistici, tra cui anche un torso nudo... super sexy!



Del resto Lapo e Lapo e tutto ciò che fa è stravagante e degno di nota. Da qualche giorno a Miami il ricco imprenditore si gode la perenne estate della Florida e si diverte con ostentazione, scorrazzando sul lungomare con il suo Ferrari o appollaiato ad abbronzarsi sul suo yacht. E' Lapo.