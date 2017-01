00:00 - Lapo Elkan e Bianca Brandolini d'Adda passeggiano insieme nella notte. Abito bianco di pizzo per lei, completo elegantissimo per lui, i due sembrano aver ritrovato una certa complicità. Da quando si sono lasciati, nel 2012, ad un passo dal matrimonio, entrambi hanno avuto diversi flirt. A giudicare dalle foto scattate da Novella 2000, però, la passione tra i due sembra non essersi mai spenta davvero.