Lady Gaga, Venere tutta nuda

15:23 - Dissacrante, trasgressiva e scandalosa. Lady Gaga colpisce ancora. Stavolta lo fa esibendosi a sorpresa, inattesa da tutti, sul palco del G.A.Y. di Londra con un vestito-tunica bianco e restando poi completamente nuda davanti al pubblico sbigottito.

La cantante, amante delle provocazioni, si è presentata senza preavviso su palco del locale, dove gli spettatori non avevano nemmeno pagato il biglietto e ha lasciato tutti a bocca aperta, personale compreso. Dopo il look stravagante ed eccentrico sfoggiato di ritorno da Berlino, Lady Gaga ha voluto offrire l'ennesima performance shock, per presentare il suo singolo Venus. E allora eccola, i capelli biondi lunghi e gonfi, la tunica bianca come la Venere del Botticelli, celebre quadro in mostra alla Galleria degli Uffizi, di cui si vedono alcuni stralci nella copertina del suo Art Pop.