Lady Briatore scherza con Naomi Campbell

09:47 - Quale moglie ospiterebbe l'ex del marito? Poche accoglierebbero a braccia aperte le passate fidanzate del proprio uomo. Eppure Elisabetta Gregoraci lo fa. Lady Briatore chiacchiera amabilmente sulla spiaggia di Malindi con Naomi Campbell, la venere nera delle passerelle che è stata legata a suo marito per tre anni, dal '98 al 2001.

Naomi (o Naiomi, come direbbe Flavio) è ospite della famiglia Briatore a Malindi. Elisabetta non storce il naso ma, da buona padrona di casa, sorride e prende il sole insieme alla top model. Non dimenticando, però, di far svolazzare la luccicante fede nuziale davanti agli occhi a mandorla della sua ospite. Ruoli da ricordare, visto che Naomi è tornata single a maggio dopo la fine della storia d'amore con il miliardario russo Vladimir Doronin.