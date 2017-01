La Tatangelo fa il brodo...

12:12 - "Buongiorno!!!!! Ieri a letto tardi e il tuo compagno che dice "domani amore... METTI A FARE IL BRODO!!", Natale in famiglia e... in cucina per Anna Tatangelo, che posta su Twitter uno scatto ironico in versione casalinga tra pentole e fornelli.

Poi però rieccola, negli scatti successivi, avvenente più che mai, con un maglioncino scuro che mette in risalto il seno più prosperoso del solito, mentre annuncia un incontro a gennaio con tutti i suoi fans e fa riflessioni su Babbo Natale: "Ma perché dicono che Babbo Natale non esiste??? Grazie ai bimbi anche noi non smettiamo di sognare!!!!!!!!". Eclettica e trasformista sul social Lady Tata si scatena, contagiata anche lei dalla febbre dell'autoscatto selfie, con una serie di istantanee in cui mette in scena le sue espressioni più buffe e strane. Infine un "Buona notte a tutti"... tra le braccia del suo Gigi D'Alessio.