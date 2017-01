La Pina, stavolta si è sposata davvero

10:49 - A giugno il matrimonio "burla" con tanto di abito bianco, festa e testimoni (i colleghi Vale e Diego per lei, i coniugi Materazzi per lui), un sì che era stato però solo una "prova generale", come aveva poi rivelato lei stessa. Adesso invece La Pina di Radio Deejay si è sposata per davvero, tenendo fede alla promessa fatta in estate al suo Emiliano Pepe. E su Facebook e Twitter ha condiviso coi suoi fan l'album del suo... "secondo" fatidico giorno.

Stavolta la deejay ha scelto un abito meno nuziale di quello del primo matrimonio, rosa pallido con ampia gonna sotto il ginocchio e una stola ricoperta di decorazioni floreali verdi. Rito civile nel villino storico di Villa Lodi Fè a Riccione, cerimonia privata e sindaco in fascia tricolare. Nozze in piena regola e ufficialmente riconosciute e tanta felicità per la conduttrice che, il giorno prima del matrimonio su Twiitter scrive: "Un giorno speciale per me... anzi il più speciale di tutti i giorni miei... la testa piena di pensieri e il cuore". Poi via con gli scatti della preparazione, "trucco" e "parrucco" e infine una sequenza di immagini che documentano i momenti più belli e importanti della cerimonia. "Ieri che felicità", cinguetta poi il giorno dopo Orsola Branzi (questo il vero nome della conduttrice)... E stavolta era tutto vero!