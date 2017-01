La figlia di Ornella Muti nuda nella vasca

10:25 - Nelle ultime settimane il suo Instagram si è fatto via via più bollente. Prima un video in cui si mostrava in topless, poi un altro in cui cantava mezza nuda, alcune immagini di porno-yoga in topless e ora un filmato in cui mostra come fa ad addobbare la casa per Natale. Naike Rivelli cinguetta: “Poi non dite che lo faccio apposta”. Un amico la filma mentre lei, completamente nuda, sistema le bocce sopra la vasca da bagno.

Appena si accorge si essere in video si mostra sorpresa e copre il topless. Ma le immagini più hot la inquadrano da dietro con il fondoschiena senza veli in primo piano. La sequenza a luci rosse resta pubblica per 19 ore, poi la figlia di Ornella Muti ci ripensa e la cancella. Ma è troppo tardi: il video ha già fatto il giro del web, con grande gioia dei followers.



Qualche giorno prima aveva scritto ironica: “Grazie vita.. e per quelli che dicono perché sono scesa in basso ho un messaggio di grande amore: se stare cosi bene come mi sento ora vuol dire essere scesa in basso, rimango piacevolmente bassa bassa... Non ci giudichiamo... Se non vi piace la mia casa, non affacciatevi alla mia finestra”.