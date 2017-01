Kyra Kole: mi spoglio per le donne

11:32 - Nel calendario che ha presentato di recente posa senza veli: "Se ci saranno proventi, verranno devoluti interamente ad una associazione che si batte contro la violenza sulle donne". Kyra Kole ci tiene a ribadirlo, dopo le polemiche sorte intorno ai 12 scatti bollenti.

Posare nude per una giusta causa in fondo è ormai un trend più che brevettato specie dalle star. E così anche la sexy cantante, attrice e ex ballerina di "Ciao Darwin" ha pensato di "sfruttare" le sue curve piccanti per un buon motivo. A breve inoltre Kyra presenterà un disco "I'm sorry" in collaborazione con Dr. Felix, conosciuto dal proprio contro la violenza sulle donne. L'intento è nobile e la bella Kyra non vuole essere fraintesa da nessuno, né tanto meno giudicata scorrettamente. E allora rieccola in questi nuovi scatti, bella, seducente e un po' più vestita. Basta con le polemiche.