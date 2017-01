Klum, 40 anni e una nuova vita

17:36 - Heidi Klum, superata da poco la soglia degli anta, dice per sempre addio alle sfilate, per lo meno a quelle in lingerie. La regina delle passerelle si sentirebbe a disagio a calcare la passerella in slip e reggiseno, soprattutto oggi che di anni ne ha 40. La top model ha rivelato che trova più facile accettare la sua età, piuttosto che sottoporsi alla chirurgia estetica. "Non dico che amo le mie zampe di gallina - ha spiegato - ma la vita va così. Ci vengono perché sorridiamo. Non voglio cambiare il mio viso con la chirurgia, non riconoscermi allo specchio mi farebbe paura". La modella tedesca, madre di 4 figli, sottolinea che sfilare con indosso solo della biancheria intima non le sembra più giusto vista la sua età, ma che continuerà comunque a fare copertine e servizi fotografici.