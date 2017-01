Kim Rossi Suart e Ilaria Spada, innamorati più che mai

13:48 - Innamoratissimi, come due ragazzini. Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada tubano e si scambiano tenerezze, come mostrano gli scatti di Novella 2000, mentre il loro piccolo Ettore, due anni, gioca nei dintorni. La coppia sembra più che mai affiatata e unita da un amore che si è rivelato molto solido. Il matrimonio adesso è ormai dietro l'angolo. Manca solo la data.

Kim e Ilaria erano insieme da pochissimi mesi quando è nato il loro bambino, ma le fatiche e le difficoltà dell'essere genitori, tra notti insonni e rinunce, non ha scalfito minimamente la loro love story, che stando agli scatti della rivista, è più saldo che mai.



Avvinghiati come due adolescenti i due non perdono però mai di vista Ettore, neo genitori innamorati ma consapevoli delle loro responsabilità. Pronti per il matrimonio quindi: "Sposo Ilaria", ha detto un mese fa l'attore di "Anni felici" a Grazia, "il matrimonio è un progetto concreto.



Fino a oggi non l’abbiamo messo in programma perché siamo troppo occupati e non volevamo fare le cose di fretta. La data non è stata ancora fissata, ma che importa: l’intenzione c’è tutta". A vederli così teneri e appassionati tra loro si direbbe che l'altare non potrà che essere il coronamento di una bellissima favola d'amore.