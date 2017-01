Kim Kardashian, look retato ed erotico

12:08 - Inguainata in un abitino di rete bianco, che lascia intravedere le sue forme da capogiro e lascia poco spazio all'immaginazione, Kim Kardashian per uscire a cena sfoggia il look retato degno di una Madonna anni Ottanta. Famosa per le sue curve strette in abitini sinuosi e sensuali, la regina dei reality è abile nel costruire outfit che non passano inosservati. Come questo che sembra mostrare un seno al vento.

In realtà, il reggiseno c'è. Ma soltanto guardando bene le trasparenze si nota la biancheria intima. La prima impressione è di un corpo che si muove libero senza lingerie e con stile intrigante ed eccitante conquista tutti i flash. La Kardashian sfoggia sempre abiti che seguono le sue forme accentuandone i punti forti. Perfetto il bianco per far emergere le rotondità provocanti di Kim.