Kim Kardashian: il capezzolo è in bella vista

09:38 - Kim Kardashian è tornata. Per il suo debutto a Parigi, accompagnata dal compagnoKanye West, la prosperosa Kim ha deciso di mostrare ai fotografi la sua nuova silhouette. Dopo la nascita della piccola North la Kardashian si è rimessa in forma ed eccola sfoggiare un abito nero che lascia poco spazio all'immaginazione. Il vestito è così stretto che nemmeno il capezzolo sfugge agli obiettivi dei paparazzi.

Sexy, sensuale e accattivante, la mora californiana sa sempre come far parlare di sé. Prima della gravidanza postava scatti hot in trikini poi, causa i chili di troppo dovuti alla maternità, è saggiamente sparita dalle scene. Ultime foto sul red carpet con pancione e poi... Non si è più saputo nulla. Ora riappare sorridente, insieme al suo rapper, sfoggiando un look da vera signora.



Tubino color cipria dalla gonna cortissima, forme abbondanti, cappottino color cammello e capelli così chiari da ricordare Beyoncé, Kim non sbaglia un colpo e, come sempre, dimostra di essere la miglior manager di se stessa. Il suo ritorno alla ribalta in grande stile fa prevedere un prossimo inverno da protagonista.