Kim Kardashian, autoscatto sexy

10:38 - Rieccola, Kim Kardashian è tornata. Costume bianco con super scollatura dietro, lato B e seno in "libertà vigilata". La bella ereditiera, 32 anni, posta un autoscatto super sexy, come ai vecchi tempi. Davanti allo specchio in posa di tre quarti. Fisico mozzafiato e curve hot a soli quattro mesi dal parto della piccola North, avuta dalla sua relazione con Kanye West. Orgogliosa della forma ritrovata: "NoFilter" cinguetta tronfia.

Stando ad alcune indiscrezioni la socialite avrebbe perso più di dieci chili eliminando pane, pasta, dolci, patate e mangiando solo carne, verdure e formaggi, come prescrive la dieta di Robert Atkins. Il risultato è da dieci e lode e Kim lo vuole condividere con i suoi fan. Il lato B resta il suo pezzo forte, lì la sexy ereditiera non perde un colpo e nemmeno un chilo. Il suo fondo schiena pare immune a qualsiasi tipo di dieta, ma sia la Kardashian, sia i suoi ammiratori non si lamentano. Il sedere non si tocca.