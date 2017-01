Kevin Prince Boateng e Melissa Satta: il loro è vero amore

12:28 - «Ho accolto positivamente il trasferimento del mio fidanzato in Germania. Sarebbe stato egoista da parte mia intromettermi in una scelta che riguarda la sua vita e il suo lavoro. In fondo Düsseldorf, dove stiamo cercando casa è a un’ora e un quarto di volo da qui. E chissà magari quest’anno faccio un figlio e mi sposo. Mi piacerebbe». Così Melissa Satta commenta, in un'intervista a Chi, la sua bellissima storia d'amore...