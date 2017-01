Kelly Brook, sexy danza in lingerie con il pupazzo di neve

11:11 - Per il loro Advent Calendar, la rivista Love Magazine ha scelto anche la formosa Kelly Brook. Il suo siparietto hot si svolge dentro una gigantesca palla di vetro con la neve, dove la modella inglese improvvisa una danza sexy in lingerie. Prima quasi casta, mentre indossa una vestaglietta che ricorda l'abito di Babbo Natale, per rimanere poi in culotte e balconcino.

Sinuosa e provocante, Kelly Brook canta maliziosa "Santa Baby", la canzone di Eartha Kitt diventata famosa grazie all'interpretazione seducente di Marilyn Monroe. E, inutile dirlo, la Brook ha saputo trarre dalla bionda più famosa d'America la giusta ispirazione. La modella continua a muoversi sapientemente, mostrando le forme burrose e ammiccando alla telecamera. Il lato B incanta quando lo scuote velocemente, suscitando profonda invidia nei confronti di quel freddo pupazzo a cui sono dedicate tutte le sue attenzioni.



L'idea del magazine britannico di usare le celebrities come "sorpresa" dietro la casellina del calendario dell'Avvento pare aver avuto un ottimo riscontro e il merito va di sicuro alle performer, come Miley Cyrus, Rosie Huntington Whitley, Chanel Iman e Sky Ferreira.