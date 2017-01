Kate Moss, topless insolitamente "generoso"

10:32 - Il volto struccato e bellissimo, il seno insolitamente prosperoso. I paparazzi non si perdono la ghiotta occasione per immortalare Kate Moss in topless, durante una pausa d'autunno in Giamaica. Ennesimo seno al vento per la topmodel britannica 39enne. Niente di nuovo, si potrebbe pensare, se non fosse per qualche chiletto in più ben assestato sulla pancia e sul décolleté.

Non è la prima vota che la modella inglese prende il sole senza reggiseno. La nudità non è mai stato un problema per Kate, che ha però sempre sfoggiato curve piuttosto spigolose e un mini décolleté. Stavolta la trasgressiva top mostra forme più morbide e “generose” e qualche chiletto in più le dona particolarmente. Eccola mentre sorseggia un cocktail in completo relax. Arrivederci Londra uggiosa e umida, Kate è fuggita dall'autunno europeo al caldo dei Caraibi con il marito Jamie Hince e la figlia Lil Grace. Il volto rilassato e radioso e un corpo mozzafiato, che, prima di mettersi in topless, Kate sfoggia inguainato in un costume intero total black, che esalta le sue curve ammorbidite.