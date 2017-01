Kate Moss sexy coniglietta per Playboy

11:06 - Sguardo fisso nell'obiettivo, capelli sciolti e due orecchie da coniglietta di raso nero: Kate Moss celebra così i sessant'anni di Playboy. Fasciata da un body sgambatissimo che la stringe sul seno, la modella posa felina a quattro zampe e si trasforma nella nuova icona della rivista americana più hot della storia. Ma Hugh Hefner non è l'unico a festeggiare: Kate tra poco compirà 40 anni e, come dimostrano le foto, è sempre la più splendida.

Polsini e colletto bianco da uomo, la Moss incarna la Playmate per eccellenza: irriverente, sensuale, mai scontata e sempre provocante. Scoperta a quindici anni in un aeroporto di New York la vita di Kate è stata un susseguirsi di successi e di scandali. La relazione turbolenta con il cantante Pete Doherty, il matrimonio, gli scandali con la droga, che le valsero l'appellativo di "Cocaine Kate" e la carriera che, per un attimo, sembrava finita.



Eppure la biondina della city ha colpito ancora e non accenna a smettere. E, vista la sua vita sempre al top, non poteva che regalarsi una delle copertine più ambite per il suo prossimo compleanno. Fotografata da Marcus Pigott e Mert Atlas quella mostrata sul Twitter non è che l'anteprima di quello che si prospetta uno dei servizi più hot della storia della rivista. Non resta che attendere...