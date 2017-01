Kate Middleton "schiaccia" e scopre la pancia

15:47 - Dopo la gravidanza Kate Middleton ha già ritrovato una forma perfetta. La prova arriva da una partita di pallavolo alla quale la duchessa di Cambridge ha partecipato allo Sportsaid di Stratford, all'Olympic Park. Nel compiere un'azione particolarmente impegnativa la maglietta si è alzata: i paparazzi hanno potuto così immortalare il ventre di Kate, scoperto e piattissimo.

Look casual e sportivo per la bella moglie del principe William che, a tre mesi dal parto, sfoggia una forma invidiabile. Jeans aderentissimi e a vita bassa e t-shirt molto corta, tanto che, durante una "schiacciata", Kate, che porta zeppe di corda non proprio adatte a una partita di pallavolo, scopre il pancino, piatto e perfettamente in forma.



La Duchessa non si scompone, tutt'altro sorride e pare divertita i flash invece si affannano a ritrarre quel ventre reale che è davvero un capolavoro.