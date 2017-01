Kate Middleton, che capelli bianchi

13:58 - Mai un capello fuori posto, eppure questa volta la duchessa di Cambridge è caduta in fallo proprio sulla sua capigliatura. Castana, cappelli mossi al punto giusto, lunghi sulle spalle e naturalmente pettinati da red carpet anche per una gita nel parco, Kate Middleton ha sfoggiato a sorpresa qualche capello bianco. La neomamma si è dimenticata di ritoccare la tinta e così eccola sfoggiare qualche segno dell'età.

La moglie del principe William ha iniziato a combattere i capelli bianchi proprio durante la gravidanza ed è ricorsa a una tintura a base vegetale per rimediare all'inestetismo senza danneggiare il piccolo George che portava in grembo. Ha proseguito con la tinta anche durante l'allattamento, ma per una visita ufficiale alla stazione di High Street Kensington, per salutare i volontari del Remembrance Daysi, è dimenticata il ritocco e i suoi capelli bianchi sono diventati un tam-tam non solo in Inghilterra.