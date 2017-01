Kat Torres è la nuova fiamma di Di Caprio

10:14 - Giovane, bionda, brasiliana, modella. Segni particolari: bellissima. Lei è Kat Torres e tra i suoi meriti, oltre a quello di avere un fisico da urlo, ha quello di aver conquistato il cuore di Leonardo Di Caprio. Certo, non dev'essere stato difficile visto che l'attore pare perdere la testa per ogni biondina che gli capita a tiro. Anche se, stando alle dichiarazioni della Torres, il loro sarebbe "vero amore".

La modella, infatti, ha rilasciato un'intervista al tabloid Extra sfidando la proverbiale riservatezza di Leo: "E' un uomo incredibile, siamo molto legati. Mi preoccupa però cosa penserà di me se parlo di noi. Abbiamo un patto: nulla può mai essere detto sulla nostra relazione". Bellissima e sensuale, la giovanissima top non ha nulla da invidiare alle ex storiche di Leo. Gli scatti postati su Facebook parlano chiaro: in quanto bomba sexy e curve da capogiro, non è seconda proprio a nessuno.



Dopo Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Blake Lively e l'angelo di Victoria's Secrets Toni Garm, Di Caprio potrebbe aver trovato quella giusta. Almeno fino a quando un'altra bionda non busserà alla sua porta...