Justine Mattera, trikini di novembre

16:40 - "La tournée mi prosciuga", scrive qualche giorno fa sul suo Instagram Justine Mattera mentre posta un autoscatto sulla bilancia: 46.6 Kg. Poi rieccola al mare in Sicilia in un sexy trikini che mette in risalto la sua forma perfetta. Un po' magra è vero, ma dieci e lode al décolleté, che la bella attrice e showgirl sfoggia in un altro autoscatto bollente in versione Marilyn Monroe.

Un bel regalo ai suoi followers e un gran bel décolleté prosperoso, al quale si devono parte di quei 46 chili e mezzo segnati sulla bilancia. Justine del resto ama le provocazioni e gioca bene le sue armi seduttive. Impegnatissima in teatro con "A qualcuno piace caldo" l'attrice si è concessa però un break al mare per sfruttare questo autunno insolitamente caldo.



E così eccola in un trikini super sexy al sole di novembre su una spiaggia siciliana con la sua piccola. "Prepariamoci per il tuffo", cinguetta la splendida attrice, che a 42 anni ha recentemente raccontato di sentirsi più sexy che a 20 e di avere più successo con gli uomini adesso che allora. Sexy proprio come Marilyn. Il marito Fabrizio Cassata non fa una grinza, anche lui apprezza la sua bellissima e sensualissima mogliettina.