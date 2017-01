Juliana Moreira si rilassa alle terme

12:24 - "Momento quasi relax", cinguetta Juliana Moreira immersa nelle calde terme di Bormio. In bikini giallo la sexy conduttrice di Paperissima Sprint, emerge come una sirena, le forme conturbanti che si intravedono nell'acqua. Poi rieccola "infangata" accanto al Gabibbo: "I fanghi e il funk!", mentre fa un trattamento di bellezza. Solare, sorridente e tutta curve.

In alcuni scatti precedenti rieccola nella versione femminile di Santa Klaus: "Mamma Natale" scrive la splendida showgirl, che posa con un vestito da Babbo Natale decisamente sexy, con un'ampia gonna che lascia scoperte le gambe e stivali neri che arrivano alle ginocchia. La Moreira sembra entrata perfettamente nella parte e a Paperissima Sprint si diverte tantissimo. In trasferta in Valtellina, sulle montagne già innevate di Bormio la showgirl e modella brasiliana si cimenta anche sugli sci con tuta e scarponi. Certo in bikini è molto meglio e le sue curve da modella fanno una gran bella figura... anche sulla neve. Un pezzo di Brasile caliente in Valtellina.