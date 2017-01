Joanna Krupa, topless in mare

11:47 - Scatti mozzafiato in topless per la sexy Joanna Krupa, che su Instagram posta alcuni video piccanti senza reggiseno. La modella polacca posa per un backstage curato dal fashion stylist Shayoon e sfoggia le sue curve perfette e sinuose mentre gira su una palla in mezzo al mare.

La splendida top, sexy star di "The Real Housewives of Miami" e moglie da pochi mesi di Romain Zago, sembra trovarsi proprio a suo agio senza veli addosso. Rieccola mentre copre il seno nudo con un cappello di paglia sul set e poi sdraiata sul letto, completamente "nature" con un cane che copre parte del suo scultoreo lato B. Non è la prima volta che Joanna mostra le sue forme da dieci e lode e probabilmente non sarà l'ultima. La bionda, seducente e disinibita modella sa quali carte giocare per raccogliere consensi. I fan ringraziano.