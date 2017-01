Joanna Krupa resta seno al vento

11:46 - Non ha niente da nascondere la bella modella polacca Joanna Krupa e non porta il reggiseno. Come dimostrano gli scatti che immortalano la sexy star di "The Real Housewives of Miami" mentre gioca con il cane in mezzo a un prato. Dalla camicetta sguscia fuori il seno tonico e perfetto e un capezzolo. E su Instagram rieccola davanti allo specchio... solo in mutandine!

La 34enne, che ha sposato Romain Zago il 13 giugno scorso, non sembra proprio apprezzare il pezzo di sopra della lingerie. E con un seno scultoreo come il suo può davvero permetterselo. A Miami in vacanza con il marito e alcuni amici Joanna, in jeans e camicetta fiorata gioca con il cane in mezzo a un prato e piegandosi per prendere la palla, et voilà seno e capezzolo sgusciare fuori maliziosamente. I flash prontissimi immortalano il siparietto.



Ma non è tutto. Su Instagram la sexy top, bionda e seducente, posa davanti a un specchio con indosso solo un paio di slip stringatissimi. Il seno appena coperto dalle mani. "Happy monday" augura Joanna e la settimana non potrebbe cominciare meglio per chiunque: curve così sexy sono sicuramente di buon auspicio.