Joanna Krupa fa l'amazzone con Romain

12:31 - Sono sposati da pochi mesi, ma Joanna Krupa e il marito Romain Zago bruciano di passione come due fidanzatini. A bordo piscina la bella modella polacca e star di "The Real Housewives of Miami" sperimenta la posizione del Kamasutra detta della "cowgirl o dell'amazzone", lei sopra, lui sotto su un lettino pieghevole ... e le sue curve sono un gran bel vedere.

Perennemente in vacanza a Miami Beach la 34enne, bella, intelligente e ricca ereditiera, figlia del magnate dell’industria alberghiera Steven Krupa, sfoggia in un bikini azzurro curve mozzafiato e un lato B scolpito. Il marito sdraiato sul lettino aspetta il suo momento. Che non si fa attendere. Come un'amazzone la bionda modella prende i comandi della situazione e, prima a cavalcioni, poi adagiata sull'aitante Romain, dà il via ad un siparietto davvero piccante di una delle posizioni del kamasutra preferita dalle donne, quella dell'amazzone appunto. Joanna si sdraia su di lui e lo bacia con passione... Lui lascia agre.