Jo Squillo trova un topo a tavola

18:23 - Brutta avventura Jo Squillo durante la sua pausa pranzo in un ristorante del Marais, quartiere di Parigi. La giornalista, in compagnia con la collega Francesca Carollo di Mediaset, ha preso in mano l'ampolla dell'olio e dentro ha trovato un topo, vivo e vegeto, che cercava di uscire. Alle urla di choc è accorso il cameriere che ha subito portato via il contenitore.

Le due giornaliste di moda erano una pausa tra le sfilate. "Ci hanno quasi ignorato, non ci hanno neppure chiesto scusa - raccontano - e ci hanno anche portato il conto, che abbiamo naturalmente pagato. Il padrone del locale, La Toile Manquante, si è limitato a dirci che Parigi è piena di topi e anche i ristoranti e che loro non possono farci niente, incredibile".