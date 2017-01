Jennifer Nicole Lee, strip bollente

11:02 - Strip infuocato per Jennifer Nicole Lee. La sexy regina del fitness americano toglie prima i pantaloni di pizzo trasparente, poi la maglia e resta in bikini sfoggiando il suo fisico perfetto e le sue curve toniche e scultoree e il suo décolleté esplosivo con tanto di capezzolo in fuga...

Ma non è sempre stato così. Fino al 1996, ovvero fino alla sua seconda gravidanza, Jennifer Nicole, il cui cognome è in realtà Siciliano, essendo figlia di immigrati italiani, pesava 105 chili. Poi la trasformazione in sex bomb. Scoperto il mondo del fitness Jen cambia vita e cambia peso. In pochi anni perde più di 40 chili, si rassoda, si tonifica e diventa una vera star. nel 2004 vince il titolo di "Bikini più sexy d'America" e mette a punto un programma di fitness il JNL che va a ruba e che le regala fama, successo e tanti soldi. Da allora per Jennifer è una strada tutta in discesa. Apre e gestisce catene id palestre, pubblica manuali, fonda due linee di abbigliamento e posa per svariati magazine, sfoggiando le sue strepitose curve. Che non manca mai di metter in mostra ovunque si trovi. Il brutto anatroccolo si è trasformato in cigno e si gode le sue nuove sembianze.