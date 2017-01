Jennifer Lopez, aiuto mi si è allargato il lato B!

10:42 - Il lato B? Tutte lo vogliono come quello di Jenifer Lopez. Anzi lo volevano. Perché a vederlo in questi scatti rubati su un set a Los Angeles, il leggendario sedere della bella cantante e attrice è diventato un sederone e c'è poco da invidiarlo. Inguainato in un paio di jeans super aderenti sembra sul punto di esplodere.

E dire che su quel "tesoro" J.Lo ha costruito gran parte del suo successo, assicurandolo per migliaia di dollari e sfoggiandolo da ogni prospettiva. Quarantaquattro anni portati divinamente e due figli, nati nel 2008, anche la sexy star di origini portoricane subisce insomma la debacle dell'età che avanza.



E così da punto forte il bel didietro di Jennifer si sta trasformando in un punto da taglia forte. Lei non si preoccupa, nel 2012 Forbes l'ha eletta la "Celebrità più potente del mondo" e sul Walk of fame di Hollywood lei ha già la sua stella, la 2500. Che il suo lato B si stia allargando un po' troppo non sarà certo un problema!