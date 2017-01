Jaimie Alexander, sotto il tulle... Niente!

10:45 - Non ha certo puntato sulla sua bravura Jaimie Alexander. Alla premiere del nuovo film della Marvel Thor: The dark world, l'attrice americana ha fatto scalpore per la sua mise ad alto tasso erotico. Avvolta in un lungo abito nero Jaimie ha sfoggiato trasparenze al cardiopalma che hanno lasciato ben poco spazio all'immaginazione: dal seno fino ai piedi era tutto esposto ai flash.

E' proprio il caso di dire: sotto il vestito niente, nemmeno la biancheria intima. Così, con il seno al vento e un lato B che non si nasconde, la Alexander ha catalizzato l'attenzione di tutti i fotografi. Il tulle, su ambo i lati del vestito, formava un gioco di trasparenze sul corpo dell'attrice texana e svelava proprio tutto, regalando scatti decisamente... intimi. Giusto il tempo di una foto maliziosa, perché poi Jaimie si è girata a firmare autografi e parlare con i fan. Peccato che, così facendo, ha regalato ai paparazzi un altro "panorama" da sogno. Forse non sarà ricordata come attrice ma come star sexy è già indimenticabile.