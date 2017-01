Irina Shayk, sexy sorpresa del calendario dell'avvento

09:47 - Autoreggenti, lingerie nude look e una stella in testa. Irina Shayk augura Buon Natale a tutti in un video super bollente su "The Love Magazine". La fidanzata di Cristiano Ronaldo è il "regalo" piccante del tradizionale Calendario dell'Avvento del Magazine a sei giorni dal giorno di Natale.

La splendida modella russa 27enne canta e balla tra luci natalizie, che pendono dal soffitto, vestita solo con l'intimo sexy firmato Calvin Klein, un paio di slip color carne e un reggiseno di pizzo. Irina è irresistibilmente sexy mentre si muove sinuosamente e canticchia la versione di Marilyn Monroe di Santa Bay, ammiccando maliziosamente lanciando baci. Il clip fa parte dell'ormai tradizionalissimo calendario dell'avvento di "The Love magazine", che ogni giorno fino a Natale regala top seducenti dalle forme mozzafiato. Alla sensuale fidanzata di Ronaldo spetta sicuramente lo scettro di più hot con le sue forme perfette e le sue curve mozzafiato. Peccato che questo ambitissimo regalo di Natale sarà solo sotto l'albero di Cristiano Ronaldo!