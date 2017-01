Irina Shayk, semi nuda su Instagram

11:58 - Indossa solo un paio di mutandine, il resto è pura poesia di curve e forme da capogiro. Irina Shayk posa quasi nuda per V Magazine in occasione del decimo anniversario della rivista e su Instagram posta alcuni scatti in anteprima. La fidanzata di Cristiano Ronaldo è mozzafiato.

- Una posa super sexy e ammiccante in mezzo ad uno scenario naturalistico. Con i piedi nell'acqua di un fiume. Irina tira su con una mano un lembo dello slip, mostrando il segno bianco dell'abbronzatura, con l'altra copre delicatamente il seno rigoglioso. I capelli raccolti con qualche ricciolo ribelle che ricade sul volto e et voilà un vero e proprio capolavoro di sensualità e sex appeal.