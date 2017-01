Irina Shayk e Cristiano Ronaldo fanno a gara a spogliarsi

11:34 - Uniti nella vita, divisi sul set. Cristiano Ronaldo e Irina Shayk fanno coppia fissa dal 2010 e, guarda caso, si sono conosciuti proprio durante una campagna pubblicitaria. Lei, splendida, burrosa e sensuale posa per uno shooting tra il sexy e il sadomaso su 7 Hoolywood . Lui, invece, rimane in mutande: per promuovere la sua linea di underwear CR7 il calciatore ha deciso di... spogliarsi.

Una sfida a colpi di intimo che vede la coppia fronteggiarsi quasi sullo stesso campo. Certo, ben più scafata la Shayk che di mestiere fa la modella. Il calciatore, però, si difende bene: dribbla, scherza e si diverte, sfoggiando pettorali d'acciaio. In quanto a fisicità, infatti, i due se la giocano.



Irina, corpo longilineo dalle forme sensuali, incanta e affascina coperta da solo pelle lucida e da due bretelline che schiacciano maliziose il seno. Cristiano risponde con slip bianchi aderentissimi e un sorriso a dir poco smagliante. Se divisi stuzzicano la fantasia, insieme non possono che fare scintille.