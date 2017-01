Irina Shayk bionda e mezza nuda

12:09 - Nuovo look biondo per Irina Shayk. La fidanzata di Cristiano Ronaldo in versione riccioli d'oro alla Marilyn si prepara per uno shooting fotografico per Harper’s Bazaar e posta lo scatto su Facebook. Poi eccola nel backstage bollente dei costumi da bagna Beach Bunny per la prossima estate 2014...

Altro che inverno alle porte! In bikini o monokini, nell'esotica cornice del Belize, in Centroamericana, la sensuale modella russa sfoggia le sue curve mozzafiato e ammicca seducente. Bionda o mora che sia Irina è un vero capolavoro di bellezza e perfezione di forme. Nella nuova collezione per l'estate 2014 di Beach Bunny c'è anche la sua firma. La Shayk infatti ha disegnato parte della linea di costumi del noto marchio californiano. Top tra l più ricercate del fashion system, stilista e presto anche attrice cinematografica. E' atteso infatti il suo debutto sul grande schermo nei panni della moglie di Hercules nel film "Hercules: The Tracian Wars", in uscita nel 2014 negli Stati Uniti al fianco di Dwayne Johnson, chiamato da Bratt Tatner a impersonare il personaggio di Ercole nel nuovo film.