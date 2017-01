Irene Berzero, i primi scatti hot del calendario De Nardi

12:03 - Un omaggio alla donna per tutte le stagioni dell'anno... e della vita. E' quanto propone per il 2014 la 17ma edizione dell'ormai tradizionale calendario De Nardi. "Four Seasons" il titolo dell'annuario, la modella Irene Berzero, la sexy e bellissima musa, immortalata dal fotografo Enrico Ricciardi. Ecco i primi scatto hot in anteprima e un backstage molto piccante.

Seminuda, le ali da Angelo di "Victoria's Secret" e quattro farfalline colorate a coprire le parti intime. Irene è un inno alla perfezione delle curve e alla sensualità. La bellissima modella posa con la leggerezza della primavera, di cui sembra la conturbante messaggera. Poi eccola negli scatti del backstage, in lingerie fetish, una mascherina sugli occhi e i tacchi spillo voluttuosamente sdraiata su un letto, in costume da bagno, coperta da fiori o davanti allo specchio mentre viene truccata. Irene, classe 1992, è già stata Playmate per Playboy e fa la modella da quando aveva 19 anni ma è anche una fashion blogger da oltre 7 mila followers, che seguono il suo blog con assiduità.



Dopo aver immortalato grandi personaggi come Vanessa Kelly, Eva Henger, Sarah Nile e molte altre e omaggiato l'arte del burlseque e le grandi dive degli anni Settanta e Ottanta, Enrico Ricciardi celebra quest'anno con De Nardi, leader italiano nella produzione di porte basculanti, l'irresistibile sex appeal della giovane modella, una donna per tutte le stagioni dell'anno e della vita. Il Calendario sarà presentato a gennaio e distribuito in numero limitato e in un formato celebrativo a sorpresa. Per ora godetevi su Tgcom24 questa appetitosa anteprima in attesa dell'anno nuovo e di una nuova stagione... bollente.



