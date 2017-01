In Argentina fa caldo, Belen si spoglia

09:22 - Fa caldo in Argentina e Belen si spoglia. Dopo aver postato le immagini prenatalizie in shorts e canotta, a piedi nudi, la showgirl ci regala il suo album delle vacanze sotto il sole. E se a Buenos Aires ci sono 37 gradi meglio mettersi in bikini a prendere il sole. Le foto delle feste di Belen e Stefano De Martino con la famiglia Rodriguez sono molto “bollenti”.

Cena a bordo piscina, abiti leggeri, look sgargianti e tanti sorrisi. Belen, con Stefano e Santiago, sta trascorrendo le feste insieme alla sorella Cecilia, mamma, papà e fratello documentando tutto sul suo profilo social. Dal décolleté spettacolare della Rodriguez al Babbo Natale in giardino. Non manca la buonanotte della coppia avvinghiata a letto.