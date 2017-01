Ilary Blasi posa da sexy pin up

10:45 - Posa da pin up o come una femme fatale per il settimanale Grazia, ma non vuole essere bollata solo come bella e sexy. Ilary Blasi, moglie di capitan Totti, è autoironica, simpatica, spontanea: “Non bado ai riflettori puntati: se ogni giorno dovessi scendere in strada perfetta sarebbe un inferno. Capita che scenda in pantofole e con la ciuccia (capelli raccolti, ndr)” dice. Non si spoglierebbe mai, al massimo una tetta: “Tanto si è già vista”.

Non è una tipa che ama la vita mondana preferisce andare a letto presto col pigiamone. Non si direbbe a guardarla così sexy e sensuale. “D'inverno metto i calzettoni, ho sempre i piedi gelati. Per fortuna, Francesco è un termosifone – spiega Ilary – Sono pigra... Faccio fatica a tirare tardi anche quando sono a cena con le mie sorelle”.



La showgirl, tornata alla conduzione de le Iene il martedì sera su Italia 1, ripete nell'intervista al settimanale di non avere l'ansia di apparire e di essere contraria a Facebook: “Non condivido tutto questo esibizionismo”.

E sul terzo figlio glissa: “Il terzo non lo escludo, ma ci devo ancora pensare bene. Vorrei che fosse un maschio per chiamarlo Giordano, ma il nome non piace a Francesco: per questo non lo facciamo!”.