10:36 - Posa da pin up o come una femme fatale per il settimanale Grazia, ma non vuole essere bollata solo come bella e sexy. Ilary Blasi, moglie di capitan Totti, è autoironica, simpatica, spontanea: “Non bado ai riflettori puntati: se ogni giorno dovessi scendere in strada perfetta sarebbe un inferno. Capita che scenda in pantofole e con la ciuccia (capelli raccolti, ndr) in testa” dice. Non si spoglierebbe mai sul set, al massimo una tetta in vista: “Tanto si è già vista tante volte”.