Il seno è in primo piano per le vip

11:59 - Abbondante e strizzato in corpetti e push-up, è il décolleté l'arma di seduzione privilegiata di molte belle dello showbiz. Consapevoli del proprio fascino, infiammano l'immaginario erotico maschile, puntando l'obiettivo dello smartphone proprio lì, dove i seni si incontrano e si sfiorano. Da Raffaella Fico a Roberta Morise, da Maria Mazza a Carolina Marconi, le vip provocano con il balconcino.

Spiccano tra tutte, le showgirl della trasmissione di Canale 5 "Avanti un altro". Tra la "bonas" Paola Caruso, la supplente Claudia Ruggeri e la dottoressa Maria Mazza non c'è che l'imbarazzo della scelta. Sembrano scoppiare di salute grazie alle floride rotondità. Anche dalla maglietta fina di Roberta Morise, occhieggia un davanzale di tutto rispetto. La splendida Paola Iezzi ormai non ha più pudore e non perde occasione per uscire di casa direttamente in reggiseno a punta. Lola Ponce in bikini è un belvedere e il triangolino del costume trattiene a stento il petto.



Raffaella Fico ha scelto un calendario per mostrare la fisicità esplosiva post maternità. Il lato B non è male ma il topless esplode sottolineato dalla camicia annodata. Un'altra ex gieffina, Carolina Marconi, evidenzia l'esuberanza delle sue curve sudamericane grazie a scollature che lasciano poco all'immaginazione.



La platinata Victoria Silvstedt usa poco i dolcevita, i suoi vestiti da sera hanno sempre aperture generose sul davanzale ritoccato a dovere dal chirurgo. La giunonica Natalia Bush è abbondante e strabordante in un abitino nero che riesce a celare ben poco. Nicky Minaj è una bomba erotica, curve fintissime ed evidenziate da un reggiseno senza coppe decorato da borchie. Solo nastro adesivo nero disposto a croce per coprire il capezzolo.