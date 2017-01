15:59 - Manda baci all'obiettivo e posa ijn bikini per un autoscatto glamour a Napoli, dove vive con la piccola Pia. Raffaella Fico risponde alla fidanzata di Mario Balotelli, Fanny Neguesha che posta foto social dei suoi bikini, con immagini altrettanto focose in due pezzi. Sdraiata su un lettino a pancia in giù e con un micro costume spaiato, l'ex gieffina riccioluta mostra un lato B davvero ben tornito. Praticamente perfetto.