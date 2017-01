10:48 - Prima di scendere in passerella, ecco i ritocchi di trucco e parrucco degli Angeli di Victoria's Secret. Con bigodini e vestaglia si rilassano prima di entrare in scena per il Fashion Show. Le bellissime Adriana Lima, Alessandra Ambrosio e Candice Swanepoel si rilassano e sorridono ai flash. Cara Delevigne scherza con il reggiseno più costoso del mondo, dal valore di 10 milioni di dollari.