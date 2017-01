Hugh Hefner "twerka" con la giovane mogliettina Chrystal Harris

11:56 - A 87 anni suonati non ha perso lo spirito goliardico, il senso dell'umorismo e la voglia di divertirsi. Non per niente è Hugh Hefner, arzillo patron indiscusso della rivista erotica per eccellenza Playboy. Eccolo con Crystal Harris, la 27enne giovane mogliettina, mentre ripropongono su Twitter la celebre mossa di Miley Cyrus e Robin Thicke durante gli VMA Awards.

Hugh e Crystal si sono travestiti per la tradizionale festa di Halloween organizzata ogni anno alla Playboy Mansion, la villa patronale quartier generale delle conigliette di Hefner. Lui in tenuta carceraria, lei con un mini abito stretch in posa "twerking" alla Miley Cyrus.



Uno scatto divertente, che l'insolita coppia ha voluto condividere anche con i fan su Internet. I due sono sposati dal 31 dicembre 2012. Crystal, prosperosa e conturbante bionda "Playmate of the year" nel 2009 aveva lasciato il povero Hugh cinque giorni prima del matrimonio che inizialmente si sarebbe dovuto celebrare nel 2011.



Poco chiare le ragioni del dietrofront della bella coniglietta... quel che conta e che i due, non stante la differenza di età alla fine a nozze sono convolati ugualmente. Un anno dopo, ma d'amore e d'accordo.