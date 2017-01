Gwyneth Paltrow si dimentica la camicia

13:14 - La bella e sensuale Gwyneth Paltrow colpisce ancora. Scelta da Hugo Boss come testimonial per la prossima campagna, l'attrice si prepara per lo shooting regalando ai paparazzi degli scatti decisamente sexy. Niente camicetta sotto il tailleur dal taglio maschile e così, il seno della splendida Gwyneth, fa capolino. Nessun imbarazzo per la Paltrow, abituata a sorprendere con le sue mise mozzafiato.

- Nude look e trasparenze hanno caratterizzato molti red carpet della bellissima Gwyneth che troppo spesso viene tacciata di "eccessiva perfezione". Moglie del cantante Chris Martin, mamma di due splendidi bambini, appassionata di healthy food al punto di scriverci un libro, l'attrice figlia d'arte non si è mai lasciata scoraggiare dalle critiche.



Come dimostra la sua ultima fatica cinematografica, "Thanks for Sharing", dove incanta tutti con uno spogliarello degno di "Nove settimane e mezzo".