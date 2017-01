Gwyneth Paltrow, ombelico in bella vista

10:42 - Bionda, bella, attrice talentuosa, sposata con un famoso musicista rock, ma tra le star più odiate di Hollywood. Alla serata "The conversation with Amanda De Cadenet" all'Arts Ckub di Londra si è presentata con un crop top fantasia e l'ombelico in bella vista su un ventre piatto e levigato. Indovinate di chi è questo pancino...

Lei è Gwyneth Paltrow e proprio la sua magrezza e la sua ossessione per le diete fa parte della top five delle ragioni per cui è considerata una delle attrice più antipatiche dello star system hollywoodiano, stando ad alcuni magazine americani. Quel che è certo è che la bella Gwyneth può permettersi questo look da teenager senza dover nascondere nulla.



A 41 anni l'attrice, sposata con Chris Martin dei Coldplay e madre di due bambini sfoggia una linea impeccabile, ventre piatto, addominali toniche e forme perfette a prova di ombelico a vista.



Che la bella ma "antipatica" Gwyneth mette in mostra con un top cortissimo sotto il seno e un paio di pantaloni neri a vita bassa, che le arrivano al polpaccio. Sarà anche antipatica ma è bella e sexy e con quell'ombelico che fa capolino, addirittura irresistibile.