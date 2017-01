Guendalina Tavassi, prima uscita pubblica di Chloe

12:25 - Prima uscita pubblica della piccola Chloe, la figlia di Guendalina Tavassi. Con il marito Umberto D'Aponte, l'ex gieffina sorride radiosa davanti alla boutique del centro Niki Nika, dove hanno sfilato moltissime altre star.

Look total black per Guendalina, che sfoggia le sue sexy curve da neo mammina ancora "formosa" in leggings, che fasciano le gambe, e pellicciotto. In braccio la piccola Chloe, nata ad ottobre, accanto il maritino, ricco imprenditore napoletano di cui l'ex gieffina pare perdutamente innamorata. Una happy family che merita gli scatti dei paparazzi! Al party del Niki Naka, fashion boutique amata dalle vip, anche Sofia Bruscoli con tanto di pancione in bella vista, Eva Grimaldi, Marcelo Fuentes e molti altri.