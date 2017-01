Guendalina Tavassi, coccole sexy su Facebook

12:10 - I momenti preziosi, si sa, vanno condivisi. Quelli intimi poi, ancora di più. Ecco allora che, direttamente da sotto le lenzuola, Guendalina Tavassi immortala un momento piccante tra lei e suo marito, Umberto D'Aponte. Lui, con gli occhi chiusi, affonda la testa tra le curve bombastiche della mogliettina, mentre lei con le labbra a cuore manda un bacio ai suoi followers. La passione, tra i due, è alle stelle.

Nemmeno la nascita della piccola Chloe ha fatto diminuire il loro bisogno di coccole, anzi! Basta pensare a quando, pancione in bella vista, Guenda si fotografava a cavalcioni del suo sorridente maritino, come a sottolineare che nulla avrebbe impedito loro di essere una coppia.

Innamorati e narcisi, condividono tutto quello che possono con i loro fan, come ogni coppia dello showbiz che si rispetti. Belen e Stafano docet, gli scatti dal letto pagano sempre!