Guendalina Tavassi allatta tra la lingerie

10:31 - “Questa bimba ha sempre fame e la notte non mi fa chiudere occhio. Vuole essere allattata solo al seno... La mia giornata? Sempre con Chloe attaccata”. Guendalina Tavassi, mamma da due mesi della figlia avuta dal marito Umberto D'Aponte, racconta al settimanale Visto la nuova vita a tre. Nelle foto allatta la piccola in un negozio di lingerie: “La piccola urlava... sono entrata in un negozio per potermi sedere...”

“Non dorme mai. Ha scambiato il giorno per la notte...Ci sta facendo impazzire. La notte sembra di essere a un rave party e non chiudiamo occhio” continua Guendalina. “So già che quando dirà papà sarò suo schiavo per sempre” aggiunge D'Aponte.



Ma Guendalina e Umberto sono tanto innamorati della loro bimba, ma non dimenticano un po' di beneficenza per chi è meno fortunato di loro. “Abbiamo deciso di mettere all'asta il mio vestito da sposa di Gai Mattiolo per devolvere il ricavato alla ricerca (sulla fibrosi cistica, ndr). Trovo che sia importante e tutti dovrebbero aiutare nel loro piccolo. Per me è solo un ricordo nell'armadio, Per qualche bambino invece può fare la differenza”