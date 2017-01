Guendalina Canessa e Luca Marin, che baci!

12:47 - Si sbaciucchiano come ragazzini, si guardano negli occhi e ridono divertiti, Guendalina Canessa e Luca Marin sono proprio innamorati. E Guenda non smette di renderlo pubblico postando scatti social inequivocabilmente sdolcinati. Eccoli in una sequenza di baci e labbra vicinissime, e poi ancora insieme abbracciati. Lei ha una coroncina in testa e una scollatura mozzafiato: "Love is in the air", cinguetta felice l'ex gieffina.

La loro love story non perde un colpo, a differenza di quella dei loro ex, protagonisti di relazioni meno stabili, e Guenda sprizza di gioia e vitalità, da quando ha accanto Luca Marin, che sembra ricambiare allo stesso modo. E per il suo amore Guenda si fa bella seguendo i suggerimenti beauty dell'amica Barbara d'Urso. Sull'Instagram della conduttrice di “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”, la showgirl ha il viso coperto da una maschera marrone, un trattamento di bellezza per la pelle... ancora segreto. Vedremo i risultati!