Guendalina Canessa e Daniele Interrante firmano le carte del divorzio

12:27 - Guendalina Canessa e Daniele Interrante divorziano. Le carte ufficiali sono state firmate in tribunale a Milano. Come mostrano le immagini di Novella 2000, Guenda è andata in auto insieme a Daniele all'appuntamento fissato per mettere la parola fine al loro amore, ma poi non è riuscita a trattenere le lacrime davanti alla sentenza.

“Non bisogna farsi la guerra. Tra me e lui ci sarà sempre un legame. Saremo per tutta la vita la mamma e il papà di nostra figlia. Per cui è giusto che tra noi ci sia serenità. Faremmo del male solo a Chloe” ha continuato la Canessa pronta ad accettare la sua nuova famiglia allargata.



Dopo la firma, Guendalina si è incontrata con Marin e subito è tornata serena: “Luca è una persona molto intelligente, con valori veri. Quando mi ha conosciuta sapeva che ero madre per cui rispetta molto questo lato della mia vita. Lui e Chloe vanno molto d'accordo. Giocano tanto assieme. E io sono felice. Soprattutto quando siamo tutti e tre”, ha concluso al settimanale.