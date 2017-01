Gonna all'insù e il lato B è servito...

12:09 - Le gonnelline ampie sono una tentazione per il vento. A volte un soffio si insinua sotto al tessuto e lo solleva mostrando gambe e fondoschiena. Quando l'incidente, che ricorda la Marilyn di "Quando la moglie è in vacanza", colpisce le belle dello showbiz, i paparazzi sono sempre pronti a immortalare l'attimo. Dalla nobile Kate Middleton alla provocante Belen, quest'imprevisto non risparmia nessuno.

L'impeccabile Kate Middleton è stata sorpresa con la gonna all'insù mentre era chinata per ricevere un mazzo di fiori. Niente panico per la Duchessa di Cambridge ma solo un sorriso un po' imbarazzato.



Un'altra Kate, la modella Moss, si è ritrovata seminuda per strada. Stessa sorte con panoramica bollente sul sedere per l'attrice Reese Witherspoon. Ha offerto uno scorcio ipersexy del suo interno coscia anche la superstar del tennis Maria Sharapova, durante un evento mondano a New York.



La brezza marina ha fatto degli brutti scherzi sia alla bella attrice Salma Hayek che alla ex coniglietta Victoria Silvstedt. Era ancora incinta Kim Kardashian, quando il vento le ha sollevato il lembo del vestito. Non sempre, però c'è quest'ingenuità.



Si sospetta una complicità colpevole da parte della modella Claudia Romani a passeggio e della showgirl Belen in passerella...